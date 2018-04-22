Seçim çalışmalarına aylar önce başlayan gençler, erken seçim kararı ile çalışmalarına hız verdi. Vatan Partisi Öncü Gençlik üyeleri, Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için İstanbul'un dört bir yanında çalışma yürütüyor. "Ne olursa olsun Vatan savaşını zafere götürecek Genel başkanımızı Cumhurbaşkanı adayı yapacağız" diyen gençler, kararlı. Vatandaşların imza kampanyasına ilgisi de yoğun.

"Erken seçime hazırız "dediler, AKP - MHP'nin dayatmasına, alanlardan meydan okudular.



Vatan Partisi İstanbul Öncü Gençlik üyeleri kent genelinde ve üniversitelerde Doğu Perinçek rüzgarı estiriyor.



İstanbul'un hemen her ilçe merkezi ve üniversitelerde Öncü gençlik üyeleri var. İmza masası açarak duyuru çalışması yapan gençler, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza istiyor.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Öncü Gençlik İstanbul İl Başkanı Okan Özkan "Hazırız, kararlıyız, başaracağız" dedi.



Toplumun hemen her kesiminden destek aldıklarını belirten Öncü gençlik üyesi Beyza Tekin de başarıdan emin.





ulusal.com.tr