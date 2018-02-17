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İstanbul'da, Elektronik Denetleme Sistemleri devreye girdi

İstanbul'da, Elektronik Denetleme Sistemleri devreye girdi. Bundan sonra hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere para cezası kesilecek.

İstanbul'da, Elektronik Denetleme Sistemleri devreye girdi

İstanbul'da araç kullananlar artık çok daha dikkatli olmak zorunda. İstanbul Elektronik Denetleme Sistemleri yani EDS faaliyete geçti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul Elektronik Denetleme Sistemleri revize edildi.

EDS kapsamında bu gördüğünüz kameralar 24 saat kayıtta. Ortalama hız, park, emniyet şeridi, de dahil olmak üzere EDS'lerde toplam 455 adet ihlal tespit sistemi bulunuyor.

Elektronik Denetleme Sistemleriyle ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarına Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmeye başlandı.

Uygulama devreye girdiği ilk gün D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti.


ulusal.com.tr


 

Etiketler; #istanbul
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