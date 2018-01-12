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İstanbul'da erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla

Yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla. İstanbul'da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726'sı kadın, 7 milyon 424 bin 390'ı da erkekler.

İstanbul'da erkek nüfusunun kadın nüfusundan fazla

Bir tahmininizi alalım.15 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da sizce erkekler mi yoksa kadınlar mı daha fazla?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre sayı olarak kazanan erkekler.Yani İstanbul'da erkek nüfusu kadından fazla.

İstanbul'da yaşayan 14 milyon 804 bin 116 kişiden 7 milyon 379 bin 726'sı kadın. Erkek nüfusu ise 7 milyon 424 bin 390.

Vatandaşa göre erkek nüfusundaki artışın nedeni iş olanağı nedeniyle yaşanan göç.


ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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