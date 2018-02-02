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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

Örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 52 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 23 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 52 gözaltı kararı

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle 52 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, çeşitli meslek gruplarında faaliyet yürüten ve örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı belirlenen 52 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "ByLock" yazışmalarının çözümlendiği öğrenilen şüphelilerin yakalanması için kent genelinde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

Operasyon kapsamında 23 kişinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gözaltı #fetö #istanbul
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