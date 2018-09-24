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İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları ve sözde eğitim yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

 İstanbul'da , Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 ilçede 54 adrese düzenlediği operasyonda, örgütün sözde eğitim yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla 21 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #fetö #operasyon
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