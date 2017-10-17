İstanbul'da FETÖ ve PKK'ya eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli ilçelerde FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyon yaptı.



Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen adresler için operasyonun düğmesine bastı.



Operasyona Terörle Mücade ve Narkotik ekipleri de destek verdi.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüpheliler daha sonra sorgulanmak için Vatan Caddesi'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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