İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sürerken İstanbul'da önemli bir toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Parlamentosu'nda görev yapan müslüman kökenli milletvekilleri ile görüştü. Huber köşkünde basına kapalı yapılan görüşme 1, 5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İsrail Parlamentosu'ndaki müslüman millevekilleri ile bir araya geldi.



Görüşmede İsrail işgali altındaki Filistin konusu masaya yatırıldı.



Huber Köşkü'nde yaklaşık 1,5 saat süren görüşme basına kapalı yapıldı.



Toplantıya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından açıklama yapıldı. Erdoğan'ın Filistin direnişine verdikleri destek ve "Yahudi ulus devlet yasasına" karşı mücadele ettikleri için milletvekillerine teşekkür ettiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı, seçim sürecindeki Filistin'de birlik ve beraberliğin korunmasını istedi.



Erdoğan daha sonra Tarabya Köşkünde Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah ile bir araya geldi.



Erdoğan ve Ürdün Kralı 2'inci Abdullah'ın temasları bugünde devam etti.





ulusal.com.tr