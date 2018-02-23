İstanbul'da gece başlayan sis, sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürdü. Yoğun sis nedeniyle boğazdan gemi geçişleri çift yönlü olarak durduruldu.

İstanbullular güne sisle uyandı. Yoğun sis nedeniyle boğaz gemi trafiği de askıya alındı.



Kentte gece başlayan sis sabaha kadar etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin karada yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü.



Boğazda da sis etkili oldu. Yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle boğazdan gemi geçişleri çift yönlü geçici olarak durduruldu.



İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 800 metrenin altına düşmesi nedeniyle geçişler çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.





ulusal.com.tr