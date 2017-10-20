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İstanbul'da "gizli kamera" operasyonu

Fatih'teki bir iş yerine yönelik operasyonda, akla gelmeyecek eşyaların içerisine yerleştirilmiş 103 gizli kamera ele geçirildi.

İstanbul'da "gizli kamera" operasyonu

Yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kameraları sattığı belirlenen bir iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gizli kameraların, Fatih'te bir iş hanındaki dükkanda satıldığını tespit etti.

Ekiplerin, 16 Ekim'de düzenlediği operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, farklı amaçlarla kullanılan aletler gibi görünen gizli kameraları, 200 ila 700 lira arasında fiyata sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, araba anahtarı, kol saati, duvar saati, oda spreyi, kalem, yangın sensörü, duman dedektörü, askılık, gözlük, çakmak ve oyuncak ayı ile arabaların içine yerleştirilmiş 103 gizli kamera ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #gizli kamera #fatih
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