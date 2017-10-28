Prof. Dr. Orhan Şen, salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara ile İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığının üşütecek boyutta olacağını, İstanbul'da da 10 derecenin altına ineceğini aktardı

İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Orhan Şen hava durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.



Şen, Bugün ve yarın Marmara bölgesi başta olmak üzere batı bölgelerinde yağış olduğunu belirtti.



Pazartesi günü yağmurun ülkenin doğusuna doğru hareket edeceğini aktaran Şen, yağışların doğal afet yaratacak seviyede olmadığını vurguladı.



Salı, çarşamba ve perşembe günleri Marmara ile İç Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığının üşütecek derecede olacağını ifade eden Şen, İstanbul'da da hava sıcaklığının 10 derecenin altına ineceği bilgisini verdi.





Uzun aradan sonra Güney Doğuya yağmur bu akşam yağmur geliyor 1 hafta aralıklarla yağiş varMarmara başta olmak üzere bugün yarın batıda yağmur var pazartesi yağmur doğuya hareket ediyorYağışlar doğal afet yaratacak seviyede değil. Ama Salı Çarşamba Perşembe Marmara ve İç anadoluda üşüyeceğiz İstanbulda 10 C nin altına iner.