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İstanbul'da İdil Kültür Merkezine operasyonda DHKP-C'li teröristler Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu, Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, Barkın Timtik ve Barış Yüksel yakalandı

İstanbul Valiliği, bugün yakalanan 7 DHKP-C'li teröristin isim ve soyisimlerini açıkladı. Valilik, teröristlerin İdil Kültür Merkezinin Şişli ilçesindeki binasına gerçekleştirilen operasyonda ele geçirildiğini belirtti

İstanbul'da İdil Kültür Merkezine operasyonda DHKP-C'li teröristler Ümit İlter, Caferi Sadık Eroğlu, Emel Yeşilırmak, İbrahim Gökçek, Barkın Timtik ve Barış Yüksel yakalandı
İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezinin Şişli ilçesindeki binasına gerçekleştirilen operasyonda;

Binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan;

1)İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İLTER (Sözde Genel Sekreter)

2)Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık EROĞLU (Sözde Türkiye Sorumlusu)

3)İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel YEŞİLIRMAK,

4)İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim GÖKÇEK,

5)Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın TİMTİK (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

6)Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış YÜKSEL (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

7)Operasyon sırasında binada bulunan (B. V.) ve (S. G.) adlı şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır.

Yapılan aramalarda bol miktarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirilmiştir."

ulusal.com.tr
Etiketler; #istanbul #dhkpc #İdil Kültür Merkezi
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