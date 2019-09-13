İstanbul'da iki İngiliz otelde ölü bulundu

Tomtom Mahallesi'ndeki bir apart otelde kalan İngiltere vatandaşı Halina Paula De Silva (59) ile Adrian Samuel Bligh'in (60) odalarında hareketsiz yattığını gören otel görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Silva ve Bligh'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, iki İngilizin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.