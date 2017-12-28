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İstanbul'da ikinci bombalı araç yakalandığı ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı.

İstanbul'da ikinci bombalı araç yakalandığı ortaya çıktı

Bahçelievler'deki patlayıcı yüklü minibüsün yakalanmasının ardından başlatılan soruşturmada patlayıcı yüklü ikinci minibüsün yakalandığı ortaya çıktı.

İkinci aracın bir gün sonra Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde park halinde bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şüphelilerden H.G.'nin bu aracı terör saldırısında kullanacağının belirlendiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul
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