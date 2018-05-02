100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor
100 bin imza kampanyası yurt çapında sürüyor
Amerika PKK/PYD ile yeni operasyon rotasını açıkladı
Amerika PKK/PYD ile yeni operasyon rotasını açıkladı
Mehmet Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Mehmet Şimşek'ten S&P'ye 'not indirimi' tepkisi
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

İstanbul'da imza seferberliği

Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için başlatılan imza seferberliği İstanbul Pendik'de hummalı bir şekilde sürüyor. İmza masaları "alo imza hatları" sıkı bir şekilde çalışıyor.

İstanbul'da imza seferberliği
Açtıkları imza masalarıyla yanıt verdiler YSK'nın 6 gün dayatmasına.

Hepsinin ayrı hikayesi var ama hedefleri aynı, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak.

100 bin imzayı aşıp Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına hep bir ağızdan söz verdiler.

Haber: Dilek Doğan 
Kamera: Şengül Derin​
ulusal.com.tr
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.