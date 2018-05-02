Açtıkları imza masalarıyla yanıt verdiler YSK'nın 6 gün dayatmasına.
Hepsinin ayrı hikayesi var ama hedefleri aynı, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak.
100 bin imzayı aşıp Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına hep bir ağızdan söz verdiler.
Haber: Dilek Doğan
Kamera: Şengül Derin
ulusal.com.tr
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