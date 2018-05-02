Vatan Partisi Lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek için başlatılan imza seferberliği İstanbul Pendik'de hummalı bir şekilde sürüyor. İmza masaları "alo imza hatları" sıkı bir şekilde çalışıyor.





Hepsinin ayrı hikayesi var ama hedefleri aynı, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak.



100 bin imzayı aşıp Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına hep bir ağızdan söz verdiler.



Haber: Dilek Doğan

Kamera: Şengül Derin​

ulusal.com.tr Açtıkları imza masalarıyla yanıt verdiler YSK'nın 6 gün dayatmasına.Hepsinin ayrı hikayesi var ama hedefleri aynı, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapmak.100 bin imzayı aşıp Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'i Cumhurbaşkanı adayı yapacaklarına hep bir ağızdan söz verdiler.