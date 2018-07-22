İstanbul'da Anadolu yakasında sağnak yağmur başladı.Kaynak: DHA
Kadıköy'de yağmura hazırlıksız yakalanan İstanbullular yağmurdan korunmak için tentelerin aldına saklandı, kimi de yanında getirdiği şemsiyeleri açarak yoluna devam etti, kimi de poşeti kafasına takarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Bazı sürücülerde dolu yağma ihtimaline karşı araçlarını köprü altına çekerek beklemeyi tercih etti.
İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNİ KARABULUTLAR SARDI
İstanbul'un Anadolu yakasında sağanak yağış başlarken, Avrupa yakasında bazı bölgeleri de karabulutlar sardı. Merter'de de gökyüzünü karabulutlar kapladı. Bazı İstanbullular da karabulutların o anlarını Kızkulesi'ni arkasına alarak fotoğraf çektirdi. Bu arada karabulutların altından geçen bir uçağın geçişi, ilginç görüntü oluşturdu.
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