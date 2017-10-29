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İstanbul'da IŞİD'in iki hücre evi çökertildi

İstanbul'da polis, Arnavutköy ve Esenyurt'ta terör örgütü IŞİD üyelerinin kaldığı iki "hücre evi" çökertti.

İstanbul'da IŞİD'in iki hücre evi çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, önceki gün Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu.

Bu kapsamda, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince hücre evini çökertmek ve teröristleri yakalamak için koordineli yapılan çalışmalarda, söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen şahıslara ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi. Bomba yüklü olduğu anlaşılan araçla birlikte biri yaralı 4 IŞİD'li teröristi dün saat 16.00 sularında yapılan operasyonla yakalayan ekipler, iki hücre evini de çökertmiş oldu.


Bu arada, araç ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede, uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ışid #hücre evi #arnavutköy #esenyurt
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