Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü
Kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü
Kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
Altının gram fiyatı güne rekorla başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 54 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 54 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi.

TEM ekipleri 13 ilçede 19 adrese bastın yaptı. Yapılan operasyonda 54 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital veri ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 54 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

TEM ekipleri şüphelilerin Suriye'de bulunan çatışma bölgelerine gitme hazırlığında olan kişiler olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: DHA
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.