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İstanbul'da IŞİD operasyonu: 82 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, 77'si yabancı uyruklu 82 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 82 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, 77'si yabancı uyruklu 82 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD adına faaliyette bulunan, Suriye ile Irak'taki çatışma bölgelerine giden ve kentte saldırı hazırlığında olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 10 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77'si yabancı uyruklu 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ışid
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