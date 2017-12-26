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İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde IŞİD Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi.

İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde IŞİD Terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Şüpheliler, hastanedeki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülken operasyonun içeriği hakkında henüz bilgi verilmedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #ışid
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