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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? (Hava durumu)

Ülke genelinde soğuk hava 10 gün daha devam edecek. Kar yağışının beklenmediği İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 3 derece daha azalması bekleniyor

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) Profesör Doktor Orhan Şen, ülke genelinde etkil olan soğuk hava ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Orhan Şen, yurt genelinde soğuk havanın 10 gün daha devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Şen soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da hava sıcaklığınını yarın 3 derece daha azalacağını aktardı.

İTÜ'den Orhan Şen, ayrıca İstanbul'da kar yağışının olmayacağını vurguladı.

Şen, kar yağışının Anadolu'da şiddetli olmasa da yağacağını ifade etti.

AKOM'DAN UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıda "İstanbul parçalı ve çok bulutlu. Hava sıcaklıklarının hafta boyuca 6-8°C aralığında mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken, aralıklı sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #kar yağışı
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