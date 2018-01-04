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İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan açıklama (Hava durumu)

20 Ocak 2018 tarihinden önce İstanbul'da kar yağışının zor olduğu belirtildi. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'da kar yağışı ve hava durumuna dair açıklama yaptı

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Prof. Dr. Kadıoğlu'ndan açıklama (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili açıklama yaptı.

Kadıoğlu, 20 Ocak 2018 tarihinden önce İstanbul'da kar yağışının zor olduğunu belirtti.

Ayrıca, Prof. Dr. Kadıoğlu, İstanbul'da 7-11 Ocak tarihlerinde hava sıcaklığının normalin yaklaşık 10 derece üstüne çıkacağının bilgisini verdi.

Kadıoğlu, "İstanbul'da 7-11 Ocak tarihlerinde 850 mb hava sıcaklığı normalinin yaklaşık 10 C üstüne çıkıyor. 13 Ocakta mevsim normalleri civarına indikten sonra tekrar yükseliyor. Topluluk tahmini dışında birşey olmazsa 20 Ocak öncesi kar zor." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #İstanbul kar #Mikdat Kadioğlu #istanbul hava durumu
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