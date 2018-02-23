İstanbul'da pazar, pazartesi kar yağar mı? Prof. Dr. Orhan Şen, bu soruyu "Pazar günü İstanbul'da kar yok" ifadeleriyle cevapladı. Şen, önümüzdeki bir hafta İstanbul'da kar görünmediğinin altını çizerek, "Önümüzdeki 2 hafta soğuk bir dönem yaşayacağız" dedi

İstanbul'da kar yağar mı? İstanbul'da kar ne zaman yağacak?



Bu soruların cevapları merak ediliyor, uzmanlar da art arda İstanbul hava durumu tahminlerinde bulunuyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışına dair tahminde bulundu, bilgiler aktardı.



Prof. Dr. Şen, pazar günü İstanbul'da karın yağmayacağını ifade etti.



Şen, önümüzdeki bir hafta İstanbul'da karın görünmediğini aktardı ancak doğu bölgelerinde kar olasılığının var olduğunu sözlerine ekledi.



Orhan Şen, "Önümüzdeki 2 hafta soğuk bir dönem yaşayacağız" bilgisini paylaştı.



Sıcaklıkların mevsim ortalamalarına ineceğinin altını çizen Prof. Şen, batı bölgelerinin bol yağış alacağını, İstanbul'da da yağmurun kuvvetli olacağını duyurdu.



ulusal.com.tr