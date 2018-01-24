İstanbul'da havanını çok soğuk olmasından dolayı karın tipi şeklinde yağdığı bildirildi. Karın bu şekilde yağmaya devam etmesi sonucunda yüksek kesimlerde tutabileceğinin bilgisi de verildi

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.



İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının tekrar başladığını belirtti.



Şen, karın tipi şeklinde yağmasının nedeninin havanın çok soğuk olması olduğunu kaydetti.



Karın tipi şeklinde yağmaya devam etmesi durumunda yüksek kesimlerde tutabileceğini ifade eden Şen şunları paylaştı:



Nem rüzgarın kuzey doğuya dönmesiyle arttı.



Karadeniz üzerinden İstanbul'a gelen hava, gerekli nemi buldu.



Buna göl etkisi denir.



Karın oluştuğu yükseklikte bulutun sıcaklığı eksi 10 derecenin de altında.



Bu nedenle tipi şeklinde yağar.



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