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İstanbul'da kar! Trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

İstanbul'da beklenen kar yağışının gelmesiyle birlikte trafik çilesi de başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı. "Ha geldi ha gelecek" diye günlerdir beklenen kar nihayet geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağdı. Yurt genelinde sıcaklıklar da hissedilir derecede düşerken doğu bölgelerinde kar çilesi yaşanıyor.

İstanbul'da kar! Trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı

"Ha geldi ha gelecek" diye günlerdir beklenen kar nihayet geldi. İstanbul'a lapa lapa kar yağdı. Yurt genelinde sıcaklıklar da hissedilir derecede düşerken doğu bölgelerinde kar çilesi yaşanıyor. 

Bekleyeni çok ama kar tanesi az. İstanbul'a beklenen kar sonunda yağdı. 

Bir kaç gündür soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sıcaklıklar daha da düştü. 

İstanbul'da kar tutar mı tutmaz mı bilinmez ama yurdun doğusunda durum bu.. (görüntüyü göster)

Özellikle doğu bölgelerde çığ tehlikesi var. Sıcaklıklar sıfırın altına düştüğü bölgede kar günlük hayatı zorlaştırdı. 

Beyaza bürünen doğu illerinde vatandaşlar da ev ve işyerlerinin önünde biriken karları temizledi. 

Karla birlikte yurdun birçok kısmında kuvvetli rüzgarlar da etkili olacak.

Kar yağışı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğuna neden oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk saat 17.50 itibariyle yüzde 74'e ulaştı.



 

Etiketler; #yoğunluk #Trafik #istanbul
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