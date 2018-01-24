İstanbul'da bugün kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da beklenen kar yağışı, boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında kendisini göstereceği tahmin ediliyor. Prof. Dr. Orhan Şen, bugün hafif şekilde de olsa akşama kadar İstanbul'a karın yağacağını açıkladı

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'a kar yağışına dair çok sıcak bilgileri paylaştı.



Saat 08.50 civarında bilgileri aktaran Şen, İstanbul'a 1 saat için hafif kar yağışının başlayacağını kaydetti.



Şen, yağışın etkili olacağı bölgeleri de açıklandı.



Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarına göre, İstanbul'da bugün beklenen kar yağışı, boğaz çevresi, Çatalca ve Anadolu yakasında etkili olacak.



İSTANBUL'DA KAR KALINLIĞI 15 CM OLABİLİRDİ



Prof. Dr. Şen, "Havadaki nem müsait olsaydı, bugün yarın İstanbul'da kar kalınlığı 15 cm olurdu" diye yazdı.



Şen, sıcaklığın 2-3 derece yani müsait olduğunu ama nemin eksik kaldığını ifade etti.



"AKŞAMA KADAR İSTANBUL'A KAR YAĞAR"



Prof. Dr. Şen, bugün hafif şekilde de olsa akşama kadar İstanbul'a karın yağacağını açıkladı.



Şen, Karadeniz üzerinden nemi alarak ara sıra orta şiddette kar yağışının da görülebileceğini bildirdi.



İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI



İstanbul'da yer yer kar yağışı başladı.



Kar yağışı özellikle Anadolu yakasında ve yüksek kesimlerde etkili oluyor.



Anadolu yakasında Kartal ve Sultanbeyli kısa sürede beyaza büründü.



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