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İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Kar yağışı, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Beyoğlu'nda etkili olurken, tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, başta ana arterler olmak üzere, yolların ulaşıma kapanmaması için tuzlama çalışmaları yapıyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, vatandaşlar da geceye rağmen, kar yağışının zevkini çıkarıyor.

Yağışın gece saatlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul
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