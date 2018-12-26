banner999
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması
Rusya'dan İsrail'e 'provokasyon' suçlaması
O saldırıda yayın yasağı kararı
O saldırıda yayın yasağı kararı
Nazlı Ilıcak'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis
Nazlı Ilıcak'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hapis
Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Diyarbakır'da operasyon! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul'da kar yağışı! İBB alarmda (26 Aralık 2018 İstanbul hava durumu)

İstanbul'da kış yüzünü iyice gösterdi, kar yağışı başladı. Kar, kentin yüksek kesimleri ve daha çok Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.

İstanbul'da kar yağışı! İBB alarmda (26 Aralık 2018 İstanbul hava durumu)

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. 

Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı. 

Anadolu yakasında özellikle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal, Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. 

Hava sıcaklığının da 5 derece düştüğü İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. 

Soğuk havaya eşlik edecek sert rüzgar,  zaman zaman özellikle denizlerde görülecek fırtına, havanın çok daha soğuk hissedilmesine yol açacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan da mega kent için peş peşe uyarılar yapıldı. 

Kar yağışı akşam saatlerinde şiddetlenecek. Bu kapsamda önlemler de arttırıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 73 personel teyakkuzda.  53 kış aracı trafiğin yoğun olduğu noktalara konuşlandırıldı. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.