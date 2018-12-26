İstanbul'da kış yüzünü iyice gösterdi, kar yağışı başladı. Kar, kentin yüksek kesimleri ve daha çok Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM vatandaşları oluşabilecek tehlikelere karşı uyardı.

İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.



Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nı etkisi altına aldı.



Anadolu yakasında özellikle Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe ve Kartal, Avrupa yakasında da Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.



Hava sıcaklığının da 5 derece düştüğü İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.



Soğuk havaya eşlik edecek sert rüzgar, zaman zaman özellikle denizlerde görülecek fırtına, havanın çok daha soğuk hissedilmesine yol açacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan da mega kent için peş peşe uyarılar yapıldı.



Kar yağışı akşam saatlerinde şiddetlenecek. Bu kapsamda önlemler de arttırıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi 7 bin 73 personel teyakkuzda. 53 kış aracı trafiğin yoğun olduğu noktalara konuşlandırıldı.







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