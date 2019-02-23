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İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteorolojiden açıklama

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ne zaman etkisini yitireceği merakla bekleniyor. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde artacağı, Salı günü Doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor

İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Meteorolojiden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 24 Şubat 2019 ile 2 Mart 2019 tarihlerine ait haftalık hava tahmini raporu yayınlandı.

Rapora göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde azalan hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde artacağı, Salı günü Doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamayla beraber bir harita da yayınlandı. Haritaya göre, İstanbul'da pazartesi günü kısmen yağış etkili olacak.

Salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise hava durumunun ve sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeği tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar #kar yağışı #meteoroloji
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