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İstanbul'da kar yağışının günü açıklandı (Hava durumu)

İstanbul'da bugün yağmur var. Pazar günü akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. İşte İstanbul'un hava durumu

İstanbul'da kar yağışının günü açıklandı (Hava durumu)

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) Prof. Dr. Orhan Şen, pazar ve pazartesi günleri Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görüleceğini duyurdu.

Marmara bölgesinde Edirne Kırklareli ve doğusunun da dahil olacağını aktaran Şen, İstanbul için de tahminlerini açıkladı.

İstanbul'da bugün öğleden sonra yağmurun başlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şen, pazar günü akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar olacağının da bilgisini verdi.

Şen, pazartesi günü öğleden sonra yağmurun devam edeceğini de bildirdi.

Pazar günü gelecek soğuk hava ve kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını vurgulayan Şen, 20 Ocak 2018 günü gelecek sisteminin daha kuvvetli olacağını, Marmara ve Karadeniz bölgeleri başta olmak üzere Anadolu'da 3-4 gün kar yağacağını bildirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #istanbul hava durumu #istanbul kar yağışı
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