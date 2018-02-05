Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
İran Cumhurbaşkanlığı önünde silah sesleri
İran Cumhurbaşkanlığı önünde silah sesleri
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray'da flaş CHP gelişmesi! İstifası istendi
Galatasaray'da flaş CHP gelişmesi! İstifası istendi

İstanbul'da kesilen sular ne zaman gelecek (İSKİ) (5-6 Şubat 2018 Pazartesi Salı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün ve yarın bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'un kalabalık ilçeleri Sarıyer, Kağıthane ve Beşiktaş'ta 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da kesilen sular ne zaman gelecek? Suların 24 saat kesilmesinin ardından geleceği belirtildi

İstanbul'da kesilen sular ne zaman gelecek (İSKİ) (5-6 Şubat 2018 Pazartesi Salı)

İstanbul'da üç ilçede su kesintisi yaşanıyor.

Kesinti 5 Şubat 2018 Pazartesi ile 6 Şubat 2018 Salı tarihleri arasında 24 saat sürecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti yapılan mahallelerin listesini açıkladı. 

İSTANBUL'DA NERELERDE SULAR KESİLECEK?

KAĞITHANE: Sultan Selim Mah, Seyrantepe Mah, Çağlayan Mah, Yahya Kemal Mah, Harmantepe Mah, Hamidiye Mah, Merkez Mah, Hürriyet Mah.

SARIYER: Huzur Mah, Ayazağa Mah.

BEŞİKTAŞ: Konaklar Mah. 4.Levent Mah. Yeni Levent Mah.

Su kesintisinin nedeni bakım ve onarım çalışmaları... 

Saat sabah 10'da başlaya kesinti ertesi gün 10'a kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK

İstanbul'da su kesintisinin 24 saat sürmesinin ardından geleceği belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul su kesintisi #istanbul kağıthane su kesintisi #istanbul sarıyer su kesintisi #istanbul beşiktaş su kesintisi #iski istanbul sular ne zaman gelecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.