İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bugün ve yarın bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'un kalabalık ilçeleri Sarıyer, Kağıthane ve Beşiktaş'ta 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Peki İstanbul'da kesilen sular ne zaman gelecek? Suların 24 saat kesilmesinin ardından geleceği belirtildi

İstanbul'da üç ilçede su kesintisi yaşanıyor.



Kesinti 5 Şubat 2018 Pazartesi ile 6 Şubat 2018 Salı tarihleri arasında 24 saat sürecek. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kesinti yapılan mahallelerin listesini açıkladı.



İSTANBUL'DA NERELERDE SULAR KESİLECEK?



KAĞITHANE: Sultan Selim Mah, Seyrantepe Mah, Çağlayan Mah, Yahya Kemal Mah, Harmantepe Mah, Hamidiye Mah, Merkez Mah, Hürriyet Mah.



SARIYER: Huzur Mah, Ayazağa Mah.



BEŞİKTAŞ: Konaklar Mah. 4.Levent Mah. Yeni Levent Mah.



Su kesintisinin nedeni bakım ve onarım çalışmaları...



Saat sabah 10'da başlaya kesinti ertesi gün 10'a kadar devam edecek.



İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK



İstanbul'da su kesintisinin 24 saat sürmesinin ardından geleceği belirtildi.



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