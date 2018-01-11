Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

İstanbul'da kış lastiği denetimi yapıldı

İstanbul Tuzla'da kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak kış lastiği kontrolü yaptı

İstanbul'da kış lastiği denetimi yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce oluşturulan kontrol noktalarında kış lastiği denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde trafik ekipleri Tuzla Köprüsü'nde özellikle şehir içi minibüs ve otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı.

Denetimde kış lastiği takmayan araç sahiplerine 715 lira para cezası kesildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #tuzla #kış lastiği #İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü
Önceki Haber
Deliha 2 vizyona giriyor
Sonraki Haber
“Teröristlere her yeri dar ettik“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.