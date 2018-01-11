İstanbul Tuzla'da kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, otobüs ve minibüsleri durdurarak kış lastiği kontrolü yaptı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünce oluşturulan kontrol noktalarında kış lastiği denetimi yapıldı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde trafik ekipleri Tuzla Köprüsü'nde özellikle şehir içi minibüs ve otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı.



Denetimde kış lastiği takmayan araç sahiplerine 715 lira para cezası kesildi.