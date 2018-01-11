İstanbul'da konut fiyatı yüzde 20'den fazla düştü. Sebebi ise müteahitlerin sürekli lüks konut yapması, vatandaşın ise alım gücünün düşmesi. Fiyat düştü diye ev almayı düşünenlere İstanbul Umum Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'dan kritik uyarılar geldi.

İstanbul'da konut fiyatı 2011'deki fiyat aralığına düşünce enflasyonun altında kaldı. Halkın alım gücünün olmaması düşüşü en önemli nedenlerinde biri.



İstanbul konut piyasasında uzun bir aradan sonra fiyatta düşüş yaşandı. Geçen yıl piyasanın canlı olduğu bölgelerde şimdi boş evler alıcı bekliyor.



Konut fiyatında yaşanan önemli düşüşün nedenini İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, Ulusal Kanal'a anlattı.



Konutta yüzde 20'den fazla düşüş var ancak bu rağmen konut satışı çok düşük.



Fiyat düşüşünü engellemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut, lüks konut yapımına sınırlandırma getirdi.



Konut sektöründe yeni bir dönem başlıyor.Artık firmalar inşaat malzemesi ve sosyal donatı alanlalarında daha mütevazi olacak yani lükse kaçılmayacak.



"Fiyatlar düşmüşken ev alayım" önce bazı uyarılara kulak verin.





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