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İstanbul'da kumar operasyonu

Sarıyer'de ormanlık alanda kurdukları çadırda kumar oynattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kumar operasyonu

İstanbul Sarıyer'de düzenlenen operasyonda, kumar oynattıkları öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Sarıyer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa Mahallesi 208. Sokak mevkisindeki ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, çadırda kumar oynattıkları iddia edilen 5 şüpheli ile kumar oynadıkları öne sürülen 51 kişi gözaltına alındı.

Çadırda yapılan aramada, 1 tombala makinesi, çok sayıda tombala pulu, tombala kartları ve bin 680 lira para ele geçirildi.

Kumar oynadığı idda edilen 51 kişi hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uygulanırken, 5 şüpheli hakkında ise "kumar oynatmak ve yer temin etmek" suçundan işlem yapıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yasadışı kumar #sarıyer #operasyon #çadır
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