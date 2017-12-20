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İstanbul'da Kurbağalıdere Köprüsü yıkılacak

İstanbul Kadıköy'de Kurbağalıdere Köprüsü'nün yıkılarak yenisi yapılacak

İstanbul'da Kurbağalıdere Köprüsü yıkılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kadıköy Kurbağalıdere Köprüsü'nün yıkılarak yenisinin yapılacağını duyurdu.

İBB açıklamasında, yıkım işlemleri nedeniyle Kurbağalıdere Köprüsü'nün 23 Aralık Cuma günü 09.00'dan itibaren araç ve yaya trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Köprünün, İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünün yürüttüğü kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacağı aktarılan açıklamada, "Kentsel dönüşümün devam ettiği Kadıköy Fikirtepe'de, yetersiz kalan ve trafik sıkışıklığına neden olan Kurbağalıdere Köprüsü Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) kararıyla yenileyecek." denildi.

Trafik akışı tek şerit gidiş tek şerit geliş olarak hizmet veren Kurbağalıdere Köprüsü 2 geliş 2 gidiş olarak yeniden yapılacağı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Fikirtepe'nin Salı Pazarı ve Kadıköy ile bağlantısını sağlayacak yeni köprünün 90 günde tamamlanarak Mart ayı sonunda hizmete alınması planlanıyor. Bu süre içinde araç trafiği Yıldırım Sokak üzerinden Hızırbey Caddesi ve Uzunçayır Yolu ile sağlanacak. Projeyle, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Alanında oturumun başlamasıyla oluşacak trafik sirkülasyonunun daha rahat sağlanması da hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kurbağalıdere #Kadıköy #istanbul
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