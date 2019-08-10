İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli önlemlerin planlandığını ve uygulanmaya devam edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerinin 27 Temmuz'da başladığı, denetimlerin ise bu tarihten iki hafta önce başlatılarak titizlikle uygulandığı belirtildi.

İl ve 39 ilçedeki Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile oluşturulan Acil Müdahale Ekipleri'nin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığına işaret edilen açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmaların yoğunlaştırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri'nde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye TEM Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapıldığı, gerekli şartları taşımayan sevklere ise izin verilmediği belirtildi.

İstanbul'a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "İstanbul genelinde izinli 238 satış ve 597 kesim yerinde Kurban Bayramı boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı veteriner hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılmaktadır." denildi.

Trakya'nın "şap hastalığına karşı arilik statüsü"nün korunması amacıyla bölgeye gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 'HaySag' adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde, sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri, satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir."



Bayram öncesi trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de başta trafiğin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere trafikteki kural ihlallerini denetledi.

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulamada, ekipler hem yoldaki uygulama noktasında hem de helikopterle havada hazır bulundu.

Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis ve jandarma helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de sürücülere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Ekipler tarafından durdurulan bazı araçlarda da "Buhar" isimli jandarma köpeği tarafından arama gerçekleştirildi ve sürücülerin belgeleri kontrol edildi.



TEM Otoyolu'nda bayram yoğunluğu

Bu arada, Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar, İstanbul'un giriş ve çıkış noktaları ile ana yollarda trafik yoğunluğuna neden oldu.

Ana arterler ve kavşaklarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı yerlerde zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir'den itibaren, D-100 Karayolu'nda ise Göztepe'den itibaren trafikte zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Polis ve jandarma trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.