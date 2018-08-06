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İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları ve kurbanlıklar hazırlanmaya başlandı. İstanbul Sultangazi'de de 288 kurban çadırı kuruldu. Arkadaşlarımız da pazara giderek kurban fiyatlarını ve denetimlerin nasıl yapıldığını araştırdı. İzliyoruz...

İstanbul'da kurban fiyatları ne kadar?
Kurban bayramı'na sayılı günler kala istanbul'a da kurbanlıklar getirilmeye başalandı...

Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkan kurbanlıklar istanbul'a gelmeye devam ediyor.

Yemiydi samanıydı mazotuydu derken kurban fiyatlarında artış görüldü. örneğin bu görmüş olduğunuz boğa 19 bin lira...

Pazara gelmişken pazarlıklık yapmamak olur mu?

Tabi kurbanlık alırken hayvanın sağlığı da önemli. 

Buradaki kurbanlıklar sinop'tan geldi ve bayrama  kadar alıcısını bekleyecek.


HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
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