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İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-2 yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı

İstanbul'da Kurt Kapanı 2019-2 yapıldı

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-2" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirildi. 

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-2" uygulaması yapıldı. 

Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar arandı. 

Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol edildi. 

Uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.  


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #kurt kapanı
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