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İstanbul'da metro seferleri durdu

İstanbul'da Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu

İstanbul'da metro seferleri durdu

Yaşanan olay sonrası Metro İstanbul'dan açıklama geldi:
Sayın Yolcularımız; yaşanan bir intihar olayı sebebiyle, M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır.

Etiketler; #istanbul
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