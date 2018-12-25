İstanbul'da Ataköy-Bahçelievler Metro istasyonları arasında iddiaya göre bir şahıs intihar etti. Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında metro seferleri durdu

Yaşanan olay sonrası Metro İstanbul'dan açıklama geldi:

Sayın Yolcularımız; yaşanan bir intihar olayı sebebiyle, M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Ataköy-Bahçelievler İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Seferler Yenikapı-Bahçelievler ve Ataköy-Havalimanı arasında yapılmaktadır.