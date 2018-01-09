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İstanbul'da ne zaman kar yağacak (Hava durumu)

İstanbul'da beklenen kar için tarih verildi. Meteoroloji tarafından kentte pazar ve pazartesi günü kar yağışı görüleceği belirtildi

İstanbul'da ne zaman kar yağacak (Hava durumu)

İstanbul'a karın ne zaman yağacağı belli oldu. 

Pazar günü İstanbul'a kar geliyor.

Kar İstanbul'un kapısına dayandı.

Sıcak havalar perşembe gününden itibaren yerini soğuğa bırakıyor, haftabaşından itibaren Türkiye beyaza bürünüyor.

Türkiye'de 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor.

Yurt genelinde yağışların az olması kuraklık alarmı verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul kar tarihi #istanbul kar yağışı #istanbul hava durumu #İstanbul kar #istanbul
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