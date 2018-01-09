İstanbul'a karın ne zaman yağacağı belli oldu.
Pazar günü İstanbul'a kar geliyor.
Kar İstanbul'un kapısına dayandı.
Sıcak havalar perşembe gününden itibaren yerini soğuğa bırakıyor, haftabaşından itibaren Türkiye beyaza bürünüyor.
Türkiye'de 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor.
Yurt genelinde yağışların az olması kuraklık alarmı verdi.
ulusal.com.tr
İstanbul'da beklenen kar için tarih verildi. Meteoroloji tarafından kentte pazar ve pazartesi günü kar yağışı görüleceği belirtildi
İstanbul'a karın ne zaman yağacağı belli oldu.
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