İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İstanbul'da otobüs kazası yaşandı, yolcular büyük panik yaşadı...Gaziosmanpaşa'daki Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpıştı.Otobüs, kaza sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi.Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.