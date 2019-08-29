İstanbul'da otobüs kazası yaşandı, yolcular büyük panik yaşadı...
Gaziosmanpaşa'daki Bağlar Caddesi'nde bir özel halk otobüsü, seyir halindeyken 2 otomobille çarpıştı.
Otobüs, kaza sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir binaya çarparak durabildi.
Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otobüste sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle çıkarıldı.
Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
ulusal.com.tr
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