İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi arasında otopark gerginliği yaşandı. İBB ekipleri, otopark tahliyesine TOMA ile gitti. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise "böyle sorumsuzluk olmaz, bize bir tebligat bile yapılmadı" diyerek duruma tepki gösterdi.

İki belediye çalışanları karşı karşıya geldi. Zaman zaman tansiyon iyice yükseldi. Olası bir kavgaya müdahale için de polis ekipleri ve TOMA hazır bekletildi.



Kadıköy Hasanpaşa'da bulunan bir otopark İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kadıköy Belediyesi'ni karşı karşı getirdi.



İBB ekipleri sabah saatlerinde TOMA ve iş makineleri ile birlikte Kadıköy Belediye'sinin işlettiği otoparka tahliye için geldi. İtirazlara rağmen otoparkın tabelası indirildi.



Olayın duyulmasının ardınan Kadıköy Belediyesi'nin diğer çalışanları da otoparka gitti. İki belediye çalışanları arasında zaman zaman tartışma çıktı.



Çok geçmeden olay yerine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da geldi. Açıklama yapan Nuhoğlu, "böyle sorumsuzluk olmaz" dedi. İBB'nin kendilerine tebilgat göndermediğini söyledi.



Otopark gerginliğine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de yazılı bir açıklama geldi. Mahkeme kararı olduğunu söyleyen belediye, Kadıköy Belediyesi'nin otoparkı boşaltması gerektiğini belirtti.







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