Soğuk hava dalgası Trakya üzerinden yurda giriş yaptı. Trakya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü... Kent merkezlerinde ise sağanak yağmur var. İstanbul için beklenen haber de Meteorolojiden geldi. Hava sıcaklığının düşmeye devam edeceği İstanbul'da pazar günü kar bekleniyor.

İstanbul'a kar değil ama haberi geldi. Pazar akşamı yağış bekleniyor.



Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya'dan yurda giriş yaptı.



Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezleri ise şimdilik sağanak yağış altında. Hava sıcaklığı düştükçe yağışlar kara dönüşecek.



Aralık ayı başından bu yana sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da da sağanak yağış var.



İstanbul için beklenen açıklama da Meteoroloji'den geldi. 7 derece seviyesindeki sıcaklıkların hafta sonuna kadar düşmeye devam edeceği belirtildi.



Kentte Pazar akşamı yağış bekleniyor. Yurt geneli tahminlerini de açıklayan Meteoroloji, Anadolu'nun genelinde sağanak yağış, kar ve karla karşışık yağmur görüleceğini kaydetti.





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