İstanbul'da PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik şafak operasyonu yapıldı. 4 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 4 ilçede eş zamanlı operasyondaydı. Operasyonun hedefi PKK-KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasıydı.



Avcılar, Bağcılar, Esenyurt ve Güngören'de 19 adrese şafak baskını yapıldı.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda terör örgütünün gençlik yapılamasından 16 kişi gözaltına alındı.



19 adreste yapılan aramalarda bulunan çok sayıda örgütsel döküman ve digital malzemeye el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



ulusal.com.tr