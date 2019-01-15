İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına molotof kokteylli gösteri, araç yakma eylemlerine katılan ve haklarında iletişim tedbiri uygulanan şüphelilerin görüşmelerinde suç unsuru tespit edilmesi ve örgütün kırsal alanında faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a gelen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Başakşehir, Beyoğlu, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Şişli'de belirlenen adreslere gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.