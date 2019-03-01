İstanbul Kadıköy Acıbadem'de ayakları, Beykoz'da da gövdesi bulunan cesedin taşınma anına ait görüntülere ulaşıldı. Aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Fahrettin Öztürk'ün (32) Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan iş yerinde, tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü (55) öldürdükten sonra durumu arkadaşı Ferhat Y.'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak Ferhat Y.'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürüldü

İstanbul Kadıköy'de bir çöp konteynerinde erkek ceset parçaları bulunmasına ilişkin yürütülen çalışmada gözaltına alınan cinayet zanlısı ile yardım yataklık eden 3 kişi adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, geçtiğimiz çarşamba günü Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokağı'ndaki çöpte Rıfat Rıza Öztürk'e (55) ait olduğu belirlenen ceset parçaları bulunması üzerine başlattığı çalışma kapsamında, cinayet zanlısı Öztürk'ün yeğeni Fahrettin Öztürk ile cesedin parçalarının çöpe atılmasına yardım ve yataklık eden Ferhat Y., Turgut K. ve Fatih D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



Cinayet



Aralarında yaşanan tartışma nedeniyle Fahrettin Öztürk'ün (32) Başakşehir Organize Sanayi Bölgesinde traktör satışı yapan iş yerinde, tabancayla amcası Rıfat Rıza Öztürk'ü (55) öldürdükten sonra durumu arkadaşı Ferhat Y.'ye anlatıp yanına çağırdığı, iki şüphelinin ceset parçalarını valizlere koyarak Ferhat Y.'nin işlettiği Kadıköy'deki kafeye otomobille götürürken cesedin gövde kısmını Sarıyer'de refüj yanındaki boşluğa attıkları öne sürüldü.



Fahrettin Öztürk ve arkadaşı Ferhat Y.'ye kafede çalışan garson Turgut K. ve aşçı Fatih D.'nin de yardım ederek, cesedin parçalarını çuval ve kutuyla çevredeki çöplere dağıttıkları iddia edildi.



