İstanbul'da polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu yaptı. Şafak vakti yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli de gözaltı alındı.

Polis ve jandarma ekipleri şafak vakti operasyondaydı. Uyuşturcu tacirleri hazırlıksız yakalandı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.İstanbul Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede eş zamanlı baskınlar yaptı.Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda açılmayan kapılar koçbaşı ile kırıldı.8 şüphelinin gözaltına alındığı operayonda 5 adet silah ile değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucu satıcılarının peşindeydi.Şüpheli 2 kişinin uyuşturucu maddeleri İstanbul'da piyasaya süreceğinin bilgisini alan ekipler, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramada 30 kilogram eroin ve kokain ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin uyuşturucu ticareti yapmak ve sahtecilik suçundan kaydı olduğu belirlendi. Sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaenine gönderildi.