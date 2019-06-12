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İstanbul'da sağanak yağış kentin Anadolu yakasını felç etti (hava durumu)

İstanbul'da etkili olanan sağanak yağış kentin Anadolu yakasını felç etti. Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da sağanak yağış kentin Anadolu yakasını felç etti (hava durumu)

Yollar göle döndü, öğrenciler okulda mahsur kaldı.

Alt yapının yetersizliği İstanbul'u yine felç etti. Su birikintileri nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarında mahsur kaldı. 

Pendik, Kartal ve Maltepe'de etkili olan sağanak nedeniyle, bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. 

Sağanak nedeniyle bazı binaları da su bastı. Pendik'teki bir okulun anaokulu bölümünde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kartal Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta bir evin çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul
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