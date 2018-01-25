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İstanbul'da sahil yolunun çökme sebebi açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından Sarıyer'de sahil yolunda meydana gelen çökme hakkında açıklama yapıldı. Yolun trafiğe kapatıldığının belirtildiği açıklamada, Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilemediği ifade edildi

İstanbul'da sahil yolunun çökme sebebi açıklandı

İstanbul Sarıyer'de sahil yolu çöktü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklamaya göre, çökmeye Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'ndeki 900 MM çaplı ana isale hattında meydana gelen arıza sebep oldu.

İSKİ'nin açıklaması şu şekilde:

"Sabah saatlerinde Sarıyer'in Yeniköy Mahallesi'nde 900 mm çaplı ana isale hattında arıza meydana gelmiştir. Arıza sebebiyle sahil yolunda çökme meydana gelmiş ve önlem olarak sahil yolu trafik ekiplerince trafiğe kapatılmıştır.

Ekiplerimizce arızaya müdahale edilmektedir.

Arıza sebebiyle Sarıyer ilçesi Tarabya, PTT Evleri, Yeniköy, İstinye, Çayırbaşı, Merkez, Cumhuriyet, Büyükdere, Ferahevler, Maden ve Kireçburnu mahallelerine su verilememktedir.

Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

İstanbullulara önemle duyurulur."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #sarıyer #sahil yolu çöktü #İskİ
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