banner999
Richard F. Hohlt Suudilerle lobi ilişkisini askıya aldı
Richard F. Hohlt Suudilerle lobi ilişkisini askıya aldı
Facebook, Netanyahu'nun oğlunun hesabını askıya aldı
Facebook, Netanyahu'nun oğlunun hesabını askıya aldı
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
İGDAŞ'tan doğalgaz faturalarına taksit
Sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretimi rakamları açıklandı

İstanbul'da sahte içki operasyonu

İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, çok miktarda sahte içki ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte içki operasyonu

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 13 Aralık'ta İmrahor Mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, adresten kaçmaya çalışan 1'i Pakistan uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Adreste ve araç içinde yapılan aramada değişik markalara ait dolu 188 kaçak içki şişesi, 960 boş içki şişesi, 8 adet 30 litrelik bidonlar içinde metil alkol, 2 bin 100 kapak, 15 sayfa TAPDK bandrolü, 2 tane 350 litrelik bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli E.Ç. ve U.K'nin emniyette "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Ç, U.K. ve Pakistan uyruklu Z.A. tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #sahte içki #operasyon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.