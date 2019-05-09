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İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, bazı kişilerin ürettikleri sahte parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 Mayıs'ta Bağcılar'da bir depoya operasyon düzenleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 20 bin 55 şişe sahte parfüm ile 84 bin 121 parfüm ambalajı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Etiketler; #istanbul
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